Rodrygo e Bellingham comandam vitória do Real sobre Athletic na 1ª rodada do Espanhol

O Real Madrid estreou no Campeonato Espanhol com uma vitória por 2 a 0 sobre o Athletic Bilbao neste sábado (12), fora de casa, em jogo com homenagem ao goleiro Thibaut Courtois, que nesta semana sofreu uma grave lesão no joelho.

Os jogadores do time merengue entraram no gramado do estádio de San Mamés vestindo uma camiseta em apoio ao belga, com a frase “Muita força Tibo”.

No jogo, o Real saiu com a vitória graças aos gols do brasileiro Rodrygo (28′) e do inglês Jude Bellingham (36′).

Bellingham, principal contratação nesta janela de transferências, foi a grande referência no meio-campo, já que o técnico Carlo Ancelotti optou por deixar no banco os experientes Luka Modric e Toni Kroos para dar protagonismo aos mais jovens.

O jogador inglês estava presente em todas as partes do campo, ajudando na defesa e chegando com perigo no ataque.

O Real Madrid garantiu o resultando já no primeiro tempo, com Rodrygo abrindo o placar batendo forte na área sem chances para o goleiro Unai Simón. Oito minutos depois, Bellingham marcou seu primeiro gol com a camisa merengue para ampliar.

O jogo também foi marcado pela lesão no joelho do zagueiro brasileiro Éder Militão, que teve que ser substituído no início do segundo tempo por Antonio Rudiger (50′).

Com o Athletic pressionando, Ancelotti decidiu recorrer aos veteranos para segurar o resultado e colocou em campo Modric e Kroos, que trabalharam para segurar a bola nos minutos finais.

Nos outros jogos deste sábado, a Real Sociedad empatou em 1 a 1 com o Girona, mesmo resultado do duelo entre Las Palmas e Mallorca.

— Jogos da 1ª rodada do Campeonato Espanhol (horário de Brasília) e classificação:

– Sexta-feira:

Almería – Rayo Vallecano 0 – 2

Sevilla – Valencia 1 – 2

– Sábado:

Real Sociedad – Girona 1 – 1

Las Palmas – Mallorca 1 – 1

Athletic Bilbao – Real Madrid 0 – 2





– Domingo:

(12h00) Celta Vigo – Osasuna

(14h30) Villarreal – Betis

(16h30) Getafe – Barcelona

– Segunda-feira:

(14h30) Cádiz – Alavés

(16h30) Atlético de Madrid – Granada

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Rayo Vallecano 3 1 1 0 0 2 0 2

. Real Madrid 3 1 1 0 0 2 0 2

3. Valencia 3 1 1 0 0 2 1 1

4. Girona 1 1 0 1 0 1 1 0





. Mallorca 1 1 0 1 0 1 1 0

. Real Sociedad 1 1 0 1 0 1 1 0

. Las Palmas 1 1 0 1 0 1 1 0

8. Atlético de Madrid 0 0 0 0 0 0 0 0

. Osasuna 0 0 0 0 0 0 0 0

. Cádiz 0 0 0 0 0 0 0 0

. Alavés 0 0 0 0 0 0 0 0

. Barcelona 0 0 0 0 0 0 0 0

. Getafe 0 0 0 0 0 0 0 0

. Granada 0 0 0 0 0 0 0 0

. Celta Vigo 0 0 0 0 0 0 0 0

. Betis 0 0 0 0 0 0 0 0

. Villarreal 0 0 0 0 0 0 0 0

18. Sevilla 0 1 0 0 1 1 2 -1

19. Athletic Bilbao 0 1 0 0 1 0 2 -2

. Almería 0 1 0 0 1 0 2 -2

