Rodrygo celebra troféu de melhor do jogo e vê confiança de volta ao Real Madrid após vitória

Sem Bellingham, suspenso, e com atuações discretas de Mbappé e Vinicius Júnior, o Real Madrid encontrou muitas dificuldades, mas contou com a ótima atuação de Rodrygo para derrotar o Atlético de Madrid, nesta terça-feira, no estádio Santiago Bernabéu, e sair à frente do rival nas oitavas de final da Liga dos Campeões.

Diferentemente de outras oportunidades em que também desequilibrou, o brasileiro recebeu o prêmio de melhor em campo. O primeiro gol do time de Carlo Ancelotti saiu do pé dele, após receber belo passe de Valverde, tirar dois marcadores do caminho e colocar a bola no ângulo direito de Oblak, logo aos 3 minutos de partida.

“Finalmente, estava merecendo havia alguns jogos. Estou muito feliz por esse reconhecimento e pela vitória. Foi difícil, mas ganhamos”, afirmou o atacante à TNT, após a partida. “É sempre especial fazer gol e ser o melhor em campo”, acrescentou o atleta, que marcou pela quinta vez nesta edição da Liga dos Campeões e chegou a 25 na competição desde que chegou à Espanha.

“Nesta competição, as coisas têm sempre dado certo para mim”, afirmou Rodrygo, explicando os gritos de “eu estou aqui” enquanto apontava para a camisa na comemoração do gol inaugural do jogo. “Eu estava combinando em casa que ia fazer gol de novo na Champions. Fiquei procurando o símbolo da Champions, mas não encontrei. Mas é uma brincadeira. Noite de Champions League é sempre especial.”

A vitória sobre o Atlético de Madrid pode devolver a confiança que Carlo Ancelotti tanto almeja. O treinador não escondeu a irritação com o desempenho do time após a derrota de virada para o Real Betis, no sábado, que deixou sua equipe em terceiro na tabela do Campeonato Espanhol, três pontos atrás do líder Barcelona.

“Espero que o time continue nesta sequência. A gente está bem, teve um tropeço no jogo passado, mas não dá mais para pensar nisso. Hoje foi bem difícil, mas ganhamos e é isso que importa”, afirmou Rodrygo. “Quando veste a camisa (do Real Madrid) a mentalidade é sempre ganhar. Aqui foi bem difícil, eles nos surpreenderam bastante, mas estamos contentes com a vitória.”