Rodrygo brilha e Real Madrid conquista a Copa do Rei diante do Osasuna

O Real Madrid é campeão da Copa do Rei. Neste sábado (06), em partida disputada em Sevilha, na Espanha, a equipe merengue venceu o Osasuna por 2 a 1 e chegou ao seu vigésimo título na competição.

A equipe da capital espanhola saiu na frente do placar com gol de Rodrygo, após assistência de Vinicius Júnior. No início do segundo tempo, o Osasuna chegou ao gol de empate com ótimo chute de Torró. A alegria de ‘los rojillos’, contudo, durou pouco. Aos 24 minutos da etapa final, o ex-jogador do Santos marcou mais uma vez e decretou o título do Real Madrid.

O clube madridista não conquistava a Copa do Rei desde a temporada 2013/14, quando venceu seu arquirrival, o Barcelona, por 2 a 1. A partida ficou marcada pelo gol emblemático de Gareth Bale, que correu 60 metros em 7,2 segundos e decretou a vitória do Real Madrid.

