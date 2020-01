Rodriguinho vê garotos do Cruzeiro errando muito, mas em evolução

Após a vitória por 1 a 0 sobre o Villa Nova, pela terceira rodada do Campeonato Mineiro, o meia Rodriguinho tomou a frente do elenco e falou sobre o desempenho do time reformulado do Cruzeiro. Um dos poucos jogadores experientes do elenco atual, Rodriguinho reconheceu que alguns dos atletas mais jovens ainda estão se adaptando ao futebol profissional, mas deu força aos garotos.

“Temos muito para evoluir. É um time muito novo, e os meninos estão evoluindo. Ainda estamos errando muitos passes, mas isso é normal. Aos poucos, eles vão pegando o ritmo e já estão ajudando muito nossa equipe”, analisou o camisa 10.

Além de Rodriguinho, o goleiro Fábio, o zagueiro Léo e o lateral-direito Edilson são os únicos atletas mais rodados. O resto do elenco que entrou em campo nesta terça-feira é formado por atletas formados nas categorias de base do Cruzeiro.

O meia, inclusive, disse não saber se vai continuar no clube para ser uma das referências do elenco neste ano de reconstrução. Após a partida, ele disse que segue em negociação.

“Estou próximo de uma definição, mas ainda não temos nada garantido. Tivemos uma reunião esta semana e tudo está adiantado. Vamos decidir o mais rápido possível”, afirmou Rodriguinho.