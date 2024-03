Rodriguinho vai às lágrimas ao rever a família após quase 60 dias confinado no ‘BBB24’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 04/03/2024 - 14:38 Para compartilhar:

O cantor Rodriguinho, que deixou a casa do “BBB24” (TV Globo) na última terça-feira, 27, se emocionou ao reencontrar a família após quase 60 dias de confinamento no reality. Ele foi surpreendido pelo filho ao se apresentar no palco do “Domingão com Huck”, no último domingo, 3, e foi às lágrimas.

O pagodeiro foi um dos convidados da atração para falar um pouco sobre sua experiência no confinamento. Ele soltou a voz na música “Big Bang”, que gravou com o filho, Gaab, quando foi surpreendido pela chegada do rapaz, que cantou junto com ele, arrancando lágrimas do artista.

“Jurei que nunca mais ia chorar para o Brasil ver”, disse Rodriguinho após longo abraço no filho.

Logo depois da apresentação de pai e filho, o comandante da atração, Luciano Huck, chamou toda a família do ex-brother para entrar no palco, promovendo o primeiro reencontro depois do confinamento: a mãe Conceição, os filhos Rodrigo Junior, 20 anos, Vitória, 16, Aretha, 18, e Jaden, 12, e as netas Heloísa, de 5, e Haili, de 4 meses.

