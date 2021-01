Rodriguinho reconhece que “perdeu o controle” com ex-mulher

A ex-mulher de Rodriguinho, ex-integrante do grupo ‘Os Travessos’, denunciou que foi agredida pelo cantor na noite de quinta-feira (21). Em nota, o artista negou as agressões, mas reconhece que “perdeu o controle e se exaltou” com a mulher.

“Em respeito aos meus familiares, fãs e amigos, gostaria de dizer, primeiramente, que sou contra qualquer tipo de violência. Declaro que sim, me exaltei, perdi o controle e me envergonho disso. Peço desculpas à Nanah, que é a mãe dos meus filhos e a mulher a qual sempre fiz tudo o que pude para ver feliz. Inclusive, durante quase um ano e meio, venho lutando para restaurar nossa família. A partir de agora, não vou mais me pronunciar sobre esse assunto aqui e em nenhum veículo de imprensa, pois acho que assuntos como esse devem ser resolvidos em foro íntimo, em respeito aos nossos filhos. Agradeço o apoio dos meus fãs e amigos, entendo as críticas, porém peço que respeitem nosso momento”.

Após Nanah postar sobre as agressões, uma testemunha apareceu para confirmar o ocorrido. De acordo com relatos feitos no Twitter por Yaaz Lopes (testemunha) Rodriguinho teria pego Nanah pelo pescoço e a levado para fora do buffet e começado a bater nela.

