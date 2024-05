Rodriguinho lança livro sobre o BBB: ‘Tive a oportunidade de me enxergar totalmente fora da caixa’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 15/05/2024 - 14:55 Para compartilhar:

Na quarta-feira, 15, o cantor e ex-BBB Rodriguinho lança um livro sobre sua trajetória no ‘Big Brother Brasil 24’. Intitulado Fora da Caixa: Um Novo Ciclo, a publicação explora as experiências do participante no reality show.

O cantor revelou, em abril, que sua jornada com a escrita começou ao sair do programa. Em uma postagem em suas redes sociais, ele falou sobre seus aprendizados durante a estadia no reality, que o “fez conectar com pessoas diversas e incríveis, aprender sobre os erros e acertos”. “Uma experiência que trouxe pela primeira vez na minha carreira e vida, a oportunidade de me enxergar totalmente fora da caixa”, disse.

“Eu sou um cara que escreve muito, todo tempo eu estou tendo uma ideia, elaborando uma letra de música, anotando um pensamento, e isso me fez falta lá no confinamento. Desde o dia em que pisei aqui fora eu comecei a escrever esse livro”, completou Rodriguinho.

O lançamento de Fora da Caixa: Um Novo Ciclo terá uma sessão de autógrafos especial na livraria Drummond, localizada no conjunto Nacional, na Avenida Paulista, em São Paulo, a partir das 19h30min desta quarta, 15. O livro também pode ser adquirido pelo site DISRUPTALKS por R$ 49,90.

Lançamento de Fora da Caixa: Um Novo Ciclo, livro de Rodriguinho

Onde: Livraria Drummond, Avenida Paulista, 2073, Conjunto Nacional, Loja 153 – São Paulo

Quando: 15 de maio, das 19h30 às 22h