Rodriguinho diz que não dormiu após eliminação do ‘BBB24’

Eliminado do BBB24 nesta terça-feira, 27, Rodriguinho participou na manhã desta quarta, 28, do programa ‘Mais Você‘, da TV Globo. Na atração, o cantor revelou que não dormiu após deixar a casa mais vigiada do Brasil, porque ficou conversando com sua mulher, Bruna Amaral.

“Não deu (para matar a saudade). Fiquei conversando com ela (Bruna) a noite inteira. Tentando me inteirar de como estavam as coisas aqui fora. Quando vi era sete horas da manhã e já tinha que vir para cá. Não dormi! Mas tem mais de um mês que eu tenho insônia”, disse ele.

Na sequência, disse que ainda não pegou o seu celular e que está tentando assimilar tudo o que passou: “Estou tentando assimilar e organizar os pensamentos. É uma enxurrada de informação. Não peguei no celular e nem quero pegar. Me acostumei a ficar sem ele”.

