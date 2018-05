Rodriguinho desfalca Corinthians e Roger deve ganhar nova chance contra o Inter

O técnico Osmar Loss divulgou neste sábado a lista de relacionados do Corinthians para a partida de domingo, às 16 horas, contra o Internacional, em Porto Alegre, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro.

O time terá os desfalques do volante Gabriel, suspenso, e do meia Rodriguinho, que não vai participar da viagem em razão de um procedimento dentário. Cássio e Fagner, a serviço da seleção brasileira, Clayson, Renê Júnior e Ralf, machucados, também não poderão atuar. Único volante com característica de marcação disponível, Paulo Roberto deve ser titular no estádio Beira-Rio.

Loss não confirmou a escalação da equipe, mas é provável que o Corinthians entre em campo com: Walter, Mantuan, Balbuena, Henrique e Sidcley; Paulo Roberto e Maycon; Mateus Vital (Pedrinho), Jadson e Romero; Roger.

Quem voltou a ser relacionado foi Léo Príncipe, reserva imediato de Fagner na campanha do título do Campeonato Brasileiro em 2017, mas que perdeu espaço para Mantuan no elenco. Já Roger, que não está inscrito na Libertadores e foi desfalque na derrota para o Millonarios na quinta-feira, volta ao time.

Confira abaixo a lista de relacionados do Corinthians:

Goleiros – Caique e Walter.

Laterais – Juninho Capixaba, Léo Príncipe, Mantuan e Sidcley.

Zagueiros -albuena, Henrique, Pedro Henrique e Marllon.

Volantes – Maycon e Paulo Roberto.

Meias – Jadson, Mateus Vital, Marquinhos Gabriel, Pedrinho e Thiaguinho.

Atacantes – Bruno Xavier, Junior Dutra, Kazim, Roger e Romero.