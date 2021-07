Rodriguinho afirma em biografia já ter pedido dinheiro emprestado para Thiaguinho

Rodriguinho está prestes a lançar uma autobiografia que vai contar detalhes dos mais de 30 anos de carreira artística do cantor. Dentre os “causos” do livro, que terá selo da DISRUPTalks, Rodriguinho revela que já pediu dinheiro emprestado para Thiaguinho e chegou a pagar anos de pensão para uma criança que ele descobriu não ser sua filha biológica.

“Decidi contar bastante coisa que as pessoas não sabem. Acho que muitos vão se surpreender”, contou ele à Quem. “Nesse período deu para perceber que, muitas vezes, temos valor apenas enquanto estamos no auge e que na real dificuldade, poucos estão abertos para nos ajudar. Destaco aqui uma lembrança muito boa, do Thiaguinho. Nessa fase de dificuldade, ele chegou a me emprestar dinheiro algumas vezes. Mas essa boa amizade com ele começou pouco tempo antes da minha saída do grupo ‘Os Travessos'”, continuou Rodriguinho. O livro será lançado oficialmente nesta quinta-feira (08).

