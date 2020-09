Rodrigues: agropecuária é sustentável em 90%, mas infelizmente tem 10% que mata

São Paulo, 11 – O ex-ministro da Agricultura Roberto Rodrigues disse nesta sexta-feira que a agropecuária brasileira é sustentável na sua extensão de 90%, mas que tem 10% do setor que, infelizmente, mata. Rodrigues se referiu, ao dizer que parte da agropecuária mata, no contexto das práticas contrárias ao meio ambiente que tanto tem desgastado a imagem do Brasil no exterior.

“A agropecuária é sustentável em 90% de sua extensão, mas infelizmente tem 10% que mata”, disse o ex-ministro durante live organizada pelo Grupo de Líderes Empresariais (Lide). A estes 10% da agropecuária que desmata e polui, Rodrigues classifica de “o rabo que está balançando o corpo”.

Ou seja, é essa minoria que tem prejudicado a imagem do Brasil no exterior quando o assunto é preservação do meio ambiente.

“A ilegalidade é esse rabo que balança o corpo. A lei precisa ser cumprida e os culpados, punidos. O Código Florestal não é cumprido até hoje. Como vai ter crédito assim?”, disse Rodrigues, para quem o neoprotecionismo defendido pelo atual governo é um perigo real ao desenvolvimento da economia.

