Rodrigo Simas desabafa sobre revelar ser bissexual: ‘Me aproprio de mim’

Da Redação 29/05/2024 - 9:00

O ator Rodrigo Simas, de 32 anos, relembrou o momento em revelou ser bissexual. Para ele, não precisar esconder sua orientação sexual é uma forma de se assumir o controle da própria vida.

“Quando me perguntaram, eu estava no teatro, entrevista pelo telefone. Sabe quando você já tá com o estômago meio nervosinho? Eu questionava a sexualidade de Hamlet e ela [a repórter] me perguntou da minha vida. Eu sempre respondi da minha liberdade”, relatou o artista, durante a sua participação no “Sem Censura” (TV Brasil), na última terça-feira, 28.

“Acredito na minha liberdade. Ponto. De você ser o que é, sem rótulos. E é uma defesa também, pra não ter que me rotular”, disparou o namorado de Ágatha Moreira.

Simas contou que o papo acabou deixando a repórter nervosa: “Ela gaguejou, ficou nervosa. Depois me agradeceu por falar disso com muita naturalidade”, disse.

O ator lembra que falar do assunto o deixou aliviado: “Pra mim foi um [sensação de alívio]. Não mudou nada na minha vida, mas, ao mesmo tempo, mudou porque cada vez eu me aproprio de mim. Meu artista tá nascendo muito mais forte agora. Num lugar muito mais potente”, garantiu ele.