Rodrigo Santoro será papai pela segunda vez e comemora: ‘Agora somos 4’

Rodrigo Santoro, 48 anos, vai ser papai de novo! O anúncio foi feito pela esposa do ator, a apresentadora Mel Fronckowiak, 36, nesta quarta-feira, 27, nas redes sociais.

Para comunicar sua segunda gravidez aos seus seguidores no Instagram, a mamãe coruja usou a criatividade e o carinho da primogênita. Ela mostrou um desenho feito pela filha, Nina, de 6 anos, para contar a novidade.

Na imagem desenhada pela pequena, estão todos os membros da família, incluindo o bebê na barriguinha da mãe, além do gatinho de estimação.

“12 anos juntos. Éramos 2 e começo de estrada. Agora somos 4 e recomeço de caminho. Gerar uma criança é, em partes, uma demanda do amor. Sim, o amor às vezes transborda e com ele pode vir o desejo de ver esse transbordo florescendo”, escreveu ela na legenda da publicação no Feed.

“Foi uma decisão pensada e muito desejada. E seguiremos com a nossa forma de lidar com o íntimo, com a nossa privacidade. A maternidade é um desafio, eu não tenho a menor dúvida. Nós mulheres sabemos bem. Mas é profundo e especial também. Não vejo a hora de testemunhar mais uma infância preenchendo os cômodos da nossa casa e crescendo”, completou.

O papai, emocionado, também comemorou a notícia de que uma nova criança está a caminho e deixou sua mensagem nos comentários.

“Vamos juntos construir nossos caminhos, recomeçando a cada dia, expandindo esse amor que não para de crescer”, declarou ele.

