Rodrigo Santoro estrela filme nacional inspirado no jogo do bicho; relembre produções marcantes da carreira do ator

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 14/05/2024 - 14:56 Para compartilhar:

Rodrigo Santoro é uma das estrelas brasileiras que brilham no cinema internacional, além de ter vivido papéis marcantes em produções nacionais. O ator é um dos grandes nomes de “Corrida dos Bichos”, longa-metragem inspirado no jogo do bicho, cujas gravações começam na próxima quarta-feira, 15, conforme divulgado pelo Prime Video, nesta segunda-feira, 13.

O novo filme nacional terá direção de Ernesto Solis, Rodrigo Pesavento e Fernando Meirelles, e é uma parceria do serviço de streaming com a O2 Filmes.

Novo longa conta também com artistas de peso, como Bruno Gagliasso, Grazi Massafera, Isis Valverde e Seu Jorge.

+Rodrigo Santoro estrela filme nacional e distópico inspirado no jogo do bicho; confira

+Rodrigo Santoro será papai pela segunda vez e comemora: ‘Agora somos 4’

O ator começou na televisão na novela “Olho no Olho”, sucesso das 19h da Globo, em 1993, e foi ganhando status de galã nos folhetins seguintes: Pátria Minha (1994), Explode Coração (1995) e O Amor Está no Ar (1997).

No cinema, participou de várias produções nacionais e investiu na carreira internacional. Confira filmes marcantes com participação de Rodrigo Santoro.

Em 2001, duas grandes produções: “Bicho de Sete Cabeças”, com o personagem Wilson Souza Neto; e “Abril Despedaçado”, onde viveu Tonho.

Em 2003, Santoro emocionou com a sua a Lady Di de “Carandiru”.

Naquele mesmo ano, o ator mostrava seu talento no em produções internacionais: “As Panteras Detonando” e “Simplesmente Amor”.

Em “300”, de 2006, Santoro recebeu uma caracterização surpreendente e entregou uma atuação de tirar o fôlego.

O ano de 2008 foi bem agitado para o artista, que estrelou quatro produções: “Os Desafinados”, “Redbelt”, “Leonera” e “Che”.

Após tantas outras produções estrangeiras, 2016 foi a vez que estrelar “Ben-Hur”, e em 2018, “O Tradutor”.

Os últimos trabalhos foram como Biggie de “Power” e Carlos de “O Retorno”, ambos em 2020, além de Luca, personagem de “7 Prisioneiros”, de 2021.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rodrigo Santoro (@rodrigosantoro)