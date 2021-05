Rodrigo Sant’Anna é internado com Covid-19 em hospital no Rio

O ator Rodrigo Sant’Anna, de 40 anos, está internado com Covid-19 no Hospital Vitória, no Rio de Janeiro, desde quinta-feira (27), após ser diagnosticado com a doença no último dia 20.

A informação foi confirmada pelo marido do humorista, o roteirista Junior Figueiredo, à Quem, neste sábado (29), que garantiu que Sant’Anna está bem.

“Ele já está no final do tratamento. Está respirando normal e, provavelmente hoje, mais tardar amanha, terá alta. Ficou internado por precaução”, disse Figueiredo.

A assessoria do hospital emitiu um boletim médico divulgado no UOL, onde diz que o humorista tem melhora evolutiva.

“O Hospital Vitória Barra informa que o Sr. Rodrigo Santana está internado na instituição, após ser diagnosticado com Covid-19. O paciente não apresenta febre e tem quadro de saúde com melhora evolutiva”, diz a nota.

