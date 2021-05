Rodrigo Sant’Anna celebra com o marido após se curar da Covid: ‘Nosso lar’

Curado do novo coronavírus, Rodrigo Sant’Anna, de 40 anos, celebrou nesta segunda-feira (31) ao lado do marido, Junior Figueiredo. Em seu perfil no Instagram, o humorista posou com o amado e escreveu na legenda do post “Alegria do nosso lar, do lado de quem a gente ama”.

Sant’Anna estava internado com Covid-19 no Hospital Vitória, no Rio de Janeiro, desde o dia 20 de maio e teve alta no domingo (30).

O artista se emocionou ao deixar o hospital e relatou o momento difícil em um vídeo na web: “Antes de sair daqui, não sei se vou conseguir falar. É muita emoção, mas eu queria agradecer à toda equipe do hospital Vitória, porque a gente chega aqui, fica isolado, e eles passam a ser a nossa família. São pessoas que olham dentro do seus olhos, te encorajam e falam ‘vai ficar tudo bem, você vai sair daqui’. Muito obrigado”, disse.

Veja a publicação de Rodrigo Sant’Anna:

