Rodrigo Santana elogia Adílson em novo cargo no Atlético-MG: ‘É muito agregador’

Depois de abreviar sua carreira de jogador de futebol por conta de um problema cardíaco, Adílson passou a integrar a comissão técnica dirigida por Rodrigo Santana e já ganhou elogios do treinador em sua nova função no Atlético-MG.

“Ele tem o mapa do vestiário, até a forma de falar com o jogador. A gente sabe que com cada um temos que falar de um jeito, e ele tem esse mapa pra gente. É um cara muito agregador, tem uma visão muito grande, ainda de dentro de campo, e isso nos ajuda muito”, afirmou o comandante em entrevista coletiva nesta sexta-feira.

O treinador tinha Lucas Gonçalves e Eder Aleixo como seus auxiliares, dupla a qual Adilson se juntou a partir do começo desta semana. O agora ex-jogador, que tem acompanhado de perto os últimos treinamentos, receberá uma homenagem do clube na partida deste domingo contra o Fortaleza, às 16 horas, no estádio Independência, em Belo Horizonte. O duelo é válido pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Com 99 jogos disputados pelo Atlético-MG, Adilson receberá uma camisa personalizada e uma placa de agradecimento. Além disso, o novo membro da comissão técnica atleticana entrará em campo junto dos jogadores e dará o pontapé inicial da partida. Seu nome e o número que usava, o 21, estamparão as camisas de todos os jogadores no confronto.

Durante a intertemporada, exames médicos revelaram que Adílson tem uma cardiomiopatia hipertrófica. Trata-se de um problema cardíaco que pode provocar arritmia e até mesmo a morte durante a realização de exercícios de alto rendimento. Por conta disso, o volante teve de antecipar sua aposentadoria como jogador.

Sobre o jogo contra o Fortaleza, Rodrigo Santana afirmou que seus comandados têm de manter o ritmo imprimido na última vitória por 2 a 0 sobre o arquirrival Cruzeiro na quarta-feira. Apesar de o resultado não ter sido suficiente para classificar o time alvinegro à semifinal da Copa do Brasil, o treinador gostou da intensidade apresentada em campo e pediu que a equipe repita a postura para se manter entre os quatro primeiros na tabela. No momento, é o quarto, com 19 pontos, a sete do líder Palmeiras.

“Para gente se manter na zona de classificação à Libertadores, precisamos fazer um grande jogo, cobrar e correr o mesmo que a gente correu (na quarta-feira). A intenção é essa, a cobrança já foi essa no final do jogo, estar motivado em todos os jogos, por que esse é o Atlético, é o que está correndo, brigando, é o que acredita até o último minuto, até a última bola. A gente precisa se cobrar muito”, comentou.