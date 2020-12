Rodrigo Santana ainda não venceu no comando do Coritiba

Após a saída de Jorginho, o Coritiba foi ao mercado em busca de outro técnico e apostou suas fichas em Rodrigo Santana, um comandante jovem e promissor do futebol brasileiro.

A estreia foi até positiva. No Beira-Rio, o Coxa segurou o Internacional e arrancou um empate por 2 a 2. O problema foi a sequência de resultados negativos, que deixaram o time afundado no Z4.

Até o momento, nos cinco jogos do comandante, o Coritiba conseguiu dois empates e três derrotas. O ataque marcou quatro gols, sendo que passou em branco nos últimos dois confrontos e a defesa foi vazada em oito oportunidades.

Com o desempenho abaixo do esperado, o Coritiba aparece na 18ª colocação, com 21 pontos. O Sport, primeiro time fora da zona de rebaixamento tem 25.

Na próxima rodada, o Coritiba faz confronto direto justamente diante do Sport, na Ilha do Retiro.

