Rodrigo Rodrigues sofre Trombose Venosa Cerebral, fica em coma induzido e passa por cirurgia Quadro de Covid-19 acabou gerando maiores consequências ao apresentado do Grupo Globo

Uma nova atualização surgiu na noite de domingo sobre o estado de saúde do apresentador Rodrigo Rodrigues, do Grupo Globo, que foi internado no Rio de Janeiro após ser diagnosticado com Covid-19. De acordo com o boletim médico do Hospital Unimed, o jornalista sofreu uma Trombose Venosa Cerebral (TVC) no sábado, quando deu entrada no local.

O boletim obtido pelo ‘UOL’ relata que o paciente teve que passar por uma cirurgia para diminuir a pressão intracraniana, sendo levado a coma induzido pela equipe médica da UTI.

– O Hospital Unimed-Rio informa que o paciente Rodrigo de Oliveira Rodrigues deu entrada em nossa emergência na noite do último sábado, 25/07/2020, apresentando como sintomas cefaleia, vômitos e desorientação, além de possuir diagnóstico prévio de Covid-19. Após a confirmação de trombose venosa cerebral, foi realizado, neste domingo, 26/07/2020, um procedimento para diminuição da pressão intracraniana. Neste momento, encontra-se sedado e internado na unidade de terapia intensiva –

