Rodrigo relembra lesão em pelada durante folga no São Paulo: ‘Ainda bem que não existia rede social’ Ex-jogador armou um futebol beneficente no meio da temporada e machucou o pulso

Polêmico durante a carreira, o ex-zagueiro Rodrigo relembrou uma história inusitada na carreira quando vestia a camisa do São Paulo, em 2004. Durante o ‘Resenha ESPN’, o defensor confessou um episódio onde machucou um o braço em uma pelada beneficente, e teve que mentir sobre a origem da lesão. O jogo recreativo foi organizado pelo próprio jogador, na cidade de Lençóis Paulistas, onde nasceu.

– O Cuca deu uma folga pra gente, aí eu organizei um jogo beneficente lá na minha cidade. Só não foi o Rogério Ceni do elenco. Até hoje eu brinco com o Fábio Santos que ainda bem que não tinha rede social naquela época, porque se não iam falar, o time não jogou, mas os jogadores estavam numa pelada. Aí eu fui jogar de atacante, cavei uma falta, mas quando apoiei o braço, o pulso trincou – começou Rodrigo.

– Teve um churrasco, voltamos por estrada de terra depois. Aí chegamos no CT, todos os carros sujos de terra. Aí mostramos um vídeo antigo de um carrinho meu em um jogo, disse que apoiei errado. Cuca pediu pra conversar comigo, disse que tinha visto os carros. Aí eu falei que não estava com eles, que tinha bebido um pouco e machuquei brincando de bola com meu sobrinho. Fiquei duas partidas sem jogar (risos) – completou o ex-zagueiro.

Rodrigo somou duas passagens pelo São Paulo. Na primeira, o defensor vestiu a camisa do Tricolor em 2004 e 2005, conquistando um Campeonato Paulista. Três anos depois, retornou ao clube e venceu o Brasileirão. Além da passagem pela equipe paulista, o ex-zagueiro de 41 anos também atuou por Ponte Preta, Dinamo Kiev, Flamengo, Grêmio, Internacional, Vitória, Goiás e Vasco da Gama.

