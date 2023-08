Rodrigo Nestor revela ameaças contra sua mãe de torcedor do São Paulo

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 11/08/2023 - 18:30 Compartilhe

Poucas horas após a classificação do São Paulo na Copa Sul-Americana diante do San Lorenzo, por 2 a 0, Rodrigo Nestor revelou que sua mãe recebeu ameaças de um torcedor, que não teve sua identidade revelada. O indivíduo exigia a saída do camisa 11 da equipe e chegou a afirmar que sua mãe corria “perigo de vida”.

As mensagens do torcedor foram enviadas antes da partida, na qual Nestor foi crucial na vitória e classificação são-paulina, com uma assistência para o segundo gol, marcado por Luciano. No registro da conversa, divulgado pelo meia em seu Instagram pessoal, o são-paulino se dirige com raiva à mãe de Nestor. “Pede para ele cair fora do São Paulo. Porque ele é sem talento”, escreveu. “Muita luz para você”, respondeu sua mãe.

A conversa se deu no perfil pessoal da mãe do atleta. Na sequência, o torcedor continuou com as ameaças. “Sua vida corre perigo. Ou resolve com ele, ou a Independente (torcida organizada do São Paulo) resolve.” O perfil do indivíduo no Instagram foi excluído após Nestor ter revelado a troca de mensagens.

“Esse tipo de torcedor não representa o São Paulo”, reiterou o meia na publicação. Citada nominalmente pelo suposto torcedor, a Independente, por meio de seu presidente Baby, afirmou que o individuo não faz parte de seu quadro de associados. “Esse garoto (que ameaçou a mãe de Nestor) que usou o nome da nossa entidade, não pertence à torcida. Sequer é de São Paulo ou de sub-sedes da Independente”, destacou, em nota divulgada em seu Instagram pessoal.

“Deplorável a atitude dessa gente que ainda acha que internet é terra sem lei. Principalmente quando o cachorro é cadelinha que só late e não morde”, continuou. “O nosso ‘Made In Cotia'” – em referência a Nestor, formado nas categorias de base do clube – “já teve boas e más jornadas, mas o respeitamos e torcemos por ele acima de tudo.”

Até o momento, o São Paulo não se pronunciou sobre o caso. Após a publicação, Nestor apenas compartilhou um vídeo de Marcelo Paz, presidente do Fortaleza, que defendeu o atleta, e não indicou se irá denunciar o indivíduo pelas ameaças. O próximo compromisso do time tricolor será contra o Flamengo, pelo Brasileirão, neste domingo, às 16h (horário de Brasília), no Maracanã.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias