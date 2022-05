Rodrigo Mussi dá primeira entrevista após acidente que o deixou quase um mês internado

O ex-BBB Rodrigo Mussi deu uma entrevista que irá ao ar no “Fantástico”, da Globo, no próximo domingo (29), um mês após ter tido alta do hospital após sofrer um acidente de carro.

Rodrigo ficou 28 dias internado no Hospital das Clínicas, em São Paulo, depois que o carro de transporte por aplicativo em que estava bater na traseira de um caminhão, na madrugada do dia 31 de março.





O ex-BBB passou por três cirurgias e seu estado de saúde chegou a ser considerado grave. Ele passou 20 dias na UTI (Unidade de Terapia Intensiva).

Em 28 de abril, ele teve alta do Hospital das Clínicas e foi para um tratamento na Rede de Reabilitação Lucy Montoro, referência no uso de terapias com alta tecnologia que envolvem robótica.

Agora, o ex-BBB já está em casa, onde recebeu o repórter Maurício Ferraz para a entrevista que concedeu ao “Fantástico”. Rodrigo foi o segundo eliminado do “BBB22“.