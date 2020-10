Rodrigo Muniz marca para o Coritiba no Castelão; veja o gol O Coxa foi derrotado para o Ceará pelo placar de 2 a 1. Rodrigo Muniz marcou o gol da equipe paranaense. O duelo do Coritiba contra o Ceará foi válido pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro 2020.