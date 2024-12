Rodrigo Muniz dá vitória ao Fulham nos acréscimos, e Chelsea cai após 12 partidas

O Chelsea recebeu o Fulham em Stamford Bridge, nesta quinta-feira, no “Boxing Day” do Campeonato Inglês, focado em vencer e pressionar o líder Liverpool, mas foi surpreendido por um valente Fulham, que buscou a virada por 2 a 1, nos acréscimos, com gol do brasileiro Rodrigo Muniz, e frustrou os planos do técnico Enzo Maresca.

A derrota em casa encerrou uma série invicta de 12 partidas da equipe azul na temporada e de nove partidas no Inglês. Assim, o Chelsea parou nos 35 pontos e pode perder a vice-liderança para o Arsenal, que nesta sexta-feira enfrenta o Ipswich. Além disso, o Liverpool, com 39, terá a oportunidade de disparar na liderança se vencer o Leicester, nesta quinta-feira. O Fulham foi a 28 pontos.

Com as duas equipes verticalizadas, a partida começou aberta e com jogadas de perigo de ambos os lados. O Fulham, incomodado por três empates seguidos, expôs-se na frente e deixava Raúl Jiménez em boas condições de surpreender os anfitriões. O Chelsea, por sua vez, trabalhava mais a bola em busca do seu gol. Logo aos 15 minutos, Palmer partiu em velocidade, livrou-se de dois marcadores e, da entrada da área, colocou a bola no canto esquerdo do goleiro Leno para abrir o placar para os anfitriões.

Após o gol, os dois lados continuaram se revezando no campo ofensivo. O time comandado por Enzo Maresca dependia da inspiração de Palmer, que organizava as principais jogadas e avançava para finalizar a gol. Com um jogo mais coletivo, o Fulham quase empatou aos 26 minutos, quando Bassey invadiu a área pela esquerda, driblou dois adversários e só parou na boa defesa de Robert Sánchez em seu tiro cruzado.

O time azul voltou para o segundo tempo disposto a matar o jogo. Nos cinco minutos iniciais, Leno salvou com as pontas dos dedos um tiro de longe de Enzo Fernández, enquanto Colwill teve seu gol anulado por impedimento. Aos poucos, os visitantes se adiantaram para buscar o empate. Aos 14 minutos, o brasileiro Andreas Pereira, desejado pelo Palmeiras, exigiu boa defesa de Sánchez.

Apesar da vantagem mínima, o Chelsea reduziu o ritmo e caiu de rendimento, com Pedro Neto e Sancho apagados, enquanto o Fulham incomodava sua defesa. O castigo veio aos 36 minutos, com Harry Wilson completando, de cabeça, a bola cruzada da esquerda por Iwobi e escorada por Castagne na área. O vice-líder partiu para cima nos minutos finais, mas se descuidou atrás e levou a virada com gol do brasileiro Rodrigo Muniz aos 48 minutos da etapa final.

Também nesta quinta-feira, o Nottingham Forest derrotou o Tottenham por 1 a 0, com gol de Elanga, após contragolpe puxado por Gibbs-White, ultrapassou o Arsenal e alcançou o terceiro lugar na classificação do Campeonato Inglês, com 34 pontos. O Tottenham ocupa o meio da tabela, com 23.

O Newcastle, por sua vez, aproximou-se do pelotão da frente, com 29 pontos, ao derrotar o Aston Villa (28 pontos) por 3 a 0, gols de Gordon, Isak e do brasileiro Joelinton, que também havia feito a assistência para o primeiro tento. Fora de casa, o West Ham, sem o suspenso Lucas Paquetá, superou o lanterna Southampton por 1 a 0 e chegou a 23 pontos, distanciando-se da zona de rebaixamento. Bournemouth e Crystal Palace não saíram do 0 a 0.