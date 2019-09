Rodrigo Moledo tem lesão muscular e aumenta lista de desfalques do Internacional

Já consideravelmente desfalcado, o Internacional teve mais uma baixa para o duelo deste domingo, às 16 horas, contra o Palmeiras, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, pela 22.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O zagueiro Rodrigo Moledo sofreu uma lesão muscular na coxa direita e vai desfalcar o time colorado por cerca de um mês.

Moledo sentiu o desconforto ainda no primeiro tempo da derrota por 3 a 1 para o Flamengo, na última quarta-feira, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. Na ocasião, o defensor levou a mão à coxa após uma arrancada e foi substituído por Klaus aos 10 minutos.

Dessa maneira, Klaus deve ser titular ao lado de Victor Cuesta diante do Palmeiras. Bruno Fuchs é a outra opção para a retaguarda. Emerson Santos está fora pois pertence ao adversário. D’Alessandro e William Pottker, ambos com lesões musculares, Bruno e Paolo Guerrero, expulsos na última partida, completam a longa lista de desfalques.

No treinamento desta sexta-feira no CT do Parque Gigante, em Porto Alegre, os atletas que atuaram contra o Flamengo ficaram na academia fazendo exercícios físicos e regenerativos e o restante do grupo treinou finalizações em uma parte do campo, além de fazer um trabalho de posse no outro lado. O técnico Odair Hellmann alternou as equipes, exigindo marcação pressão, troca de passes rápidos e muita movimentação do elenco.

Após a atividade, o lateral-esquerdo Uendel deu entrevista coletiva na sala de imprensa do CT e falou sobre o quarto duelo do ano diante do time paulista, que acabou eliminado pela equipe gaúcha nas quartas de final da Copa do Brasil. No momento, o Internacional é o quarto colocado com 36 pontos, nove a menos que o vice-líder Palmeiras.

“Pensamos jogo a jogo. Temos muitas coisas para brigar. É um jogo fundamental, temos que tirar a diferença de pontos. Tem muita coisa em aberto, precisamos pensar nesse duelo com o Palmeiras e ter o pensamento sempre lá em cima”, afirmou Uendel.

O grupo colorado tem mais um treinamento pela frente antes do confronto. A atividade será neste sábado e definirá a escalação para o jogo no estádio Beira-Rio, onde o Internacional está invicto no torneio.