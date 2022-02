Rodrigo Malafaia e Leandro Buenno vão se casar em Mairiporã na sexta-feira

O modelo Rodrigo Malafaia se casará com o namorado Leandro Buenno na sexta-feira, 4, em Mairiporã, em São Paulo. O cantor foi participante do The Voice Brasil, da TV Globo, e é sobrinho do pastor evangélico Silas Malafaia.

Em entrevista à revista Quem, Rodrigo revelou que o pai dele pediu para que não se casasse e o irmão recusou o convite para ser padrinho na cerimônia.

Silas Malafaia, tio de Rodrigo, é assumidamente contra a comunidade LBGTQ+ e sempre grava vídeos sobre o tema nas redes sociais.

“Quem me acompanha sabe o que eu quero propagar. Sempre serei 100% honesto e sei que isso pode pesar muito. Mas o amor vence sempre no final e é por isso que ainda estou aqui. Amo vocês”, escreveu Rodrigo Malafaia em uma série de stories que fez no Instagram.

Na noite da quarta-feira, 2, ele participou do jantar pré-casamento com o noivo e outros convidados.

Nas redes sociais, Rodrigo e Leandro estão em contagem regressiva para a celebração e publicam diversas fotos juntos.

