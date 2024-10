Rodrigo Hilbert revela o que mais curte fazer na companhia de Fernanda Lima

Marília Barbosai Marília Barbosa - https://istoe.com.br/autor/marilia-barbosa/ 16/10/2024 - 9:19 Para compartilhar:

Ator, modelo, surfista, marceneiro, serralheiro, cozinheiro, apresentador… Rodrigo Hilbert aflorou suas habilidades ao longo da vida e ganhou destaque na mídia por ser multifacetado. Porém, o que nem todo mundo sabe, é que o artista gosta mesmo é de ficar na calmaria com sua família.

Em entrevista exclusiva ao site IstoÉ Gente, Hilbert revelou o que mais curte fazer na companhia da esposa, Fernanda Lima, e dos filhos, João e Francisco, de 16 anos, e Maria, de 4.

+ Rodrigo Hilbert estrela campanha de transformação da visão sobre profissionais da nutrição

“Gosto de fazer nada com minha família, ficar sentado olhando para o mar e vendo a Maria brincar, ficar deitando ouvindo meus filhos conversando e dando pitaco sem ser chamado, de ficar colado na Fernanda curtindo a vida que a gente constrói junto diariamente”, declara o ex-apresentador do “Tempero de Família”, do GNT.

Aos 44 anos de idade, Hilbert reforça o que todo pai coruja deseja para o futuro dos herdeiros. Os adolescentes, inclusive, já iniciaram a carreira de modelo. Discreto, Rodrigo limita-se a dizer que torce pelo básico em relação aos filhos.

“[Quero] Que eles cresçam saudáveis, se respeitando e respeitando ao próximo”.

Embora não quisesse entregar quais as expectativas para os próximos anos, o artista sabe o que não quer: voltar a atuar. “Foi gostoso fazer, mas me sinto mais à vontade na minha persona”, pontua ele, entregando o desejo por novos rumos na carreira: “Tenho plano de outros projetos, mas ainda não sei se é para TV”.

Alimentação

Ao ser questionado sobre as habilidades na culinária, Rodrigo Hilbert diz que é adepto da alimentação equilibrada, tanto para ele, quanto para a família.

“Acredito no equilíbrio, de poder pensar melhor no que você come, no preparo das refeições, na procedência do seu alimento, com certeza te prepara para uma vida mais saudável”, reflete ele, definindo sua relação com a comida após o ‘Tempero de Família”.

“Eu amo comer. Amo estar na cozinha, reunir gente, preparar refeição para a minha família, meus amigos, conhecer pessoas que também tem uma relação de amor com a comida. O programa começou por conta dessa paixão e durou tanto tempo, pois as pessoas se conectam com a comida, com o preparo, as descobertas de novas receitas e possibilidades que a comida te traz”, frisa ele, que conta quais são as comidas favoritas dele, da apresentadora e dos filhos.

“As minhas são frango com polenta, um peixinho fresco, um bom churrasco… que pergunta difícil [risos]. A Fernanda ama o estrogonofe de frango com maionese de batatas, os meninos adoram meu hamburguer com maionese caseira e pão feitos na hora, e a Maria, o que ela pedir, o pai faz para ela”, derrete-se.

Embaixador da campanha “Meu nutri, me nutre”, Rodrigo Hilbert conta o que o motivou a participar do projeto: “Um dos pilares da ‘Emana Nutrição’, marca suplementos e produtos de bem-estar que fundei em 2021, é justamente o de comunicar e levar saúde e bem-estar para o maior numero de pessoas. Nós apelidamos de ‘furar a bolha’ do bem-estar. E conversando com a agência E4 tivemos juntos a ideia de valorizar o(a) profissional de nutrição”.

Ao ser perguntado sobre o interesse dos herdeiros pela culinária, Rodrigo afirma: “Eles gostam de estar na cozinha, mas o João é o que mais curte fazer receitas, experimentar temperos, se aventurar”.

Cuidado com o corpo

Sobre a rotina de esportes, Rodrigo Hilbert diz que já quase se aposentou do surfe, desde o nascimento dos filhos, mas revela outra paixão: “Adoro jogar vôlei, futebol, mas minha paixão mesmo é a bike. Descobri a mountain bike há alguns anos e tenho cada vez mais me dedicado a esse esporte”.

Já sobre os cuidados com o corpo, o apresentador pontua o que faz para se manter saudável e negou que já tenha feito algum procedimento estético.

“Me alimento bem, tomo completos de vitaminas, pratico esporte, lavo bem o rosto antes de dormir e uso protetor solar. Não fiz [procedimentos], mas acho que a pessoa deve fazer o que faz bem para ela. E ninguém tem nada com isso [risos]”, dispara.

Rodrigo Hilbert também detalha sua rotina em família: “Quando estou em casa, acordo para fazer yoga, tomo café com todo mundo antes de irem para a escola, checo as mensagens, trabalho, e pedal do fim do dia. Faço o jantar, comemos juntos, coloco todo mundo para dormir e assisto alguma coisa com a Fernanda. Já quando estou viajando, a única rotina que tenho mesmo é de sempre meditar, fazer uma prática de yoga aonde quer que eu esteja”.