Rodrigo Hilbert encerra contrato de exclusividade com o GNT

Após dez anos, Rodrigo Hilbert não renovou seu contrato com o canal GNT. A informação foi revelada pelo O Globo no sábado, 23.

Segundo o jornal, o programa apresentado por ele, Tempero de família, seguirá sendo transmitido. Em 2024, a atração será reprisada na emissora.

Hilbert ainda poderá ter contratos por obra, já que não renovou apenas o contrato de exclusividade.

Fernanda Lima, esposa do apresentador, encerrou seu contrato com a Globo no ano passado.

Na ocasião, a artista falou sobre o assunto nas redes sociais: “Depois de 17 anos juntos, resolvemos abrir a relação. O amor continua, agora com outros arranjos. Sim, meu contrato com a Globo chegou ao fim e é hora de outros voos. Agradeço à Rede Globo por todas as belezas que construímos juntos.”

Hilbert ainda não falou sobre o fim de seu contrato com o GNT nas redes sociais.

