Rodrigo Godoy, ex de Preta Gil acusado de traição, grava desculpas públicas

O personal trainer Rodrigo Godoy, ex-marido da cantora Preta Gil, publicou um vídeo de desculpas nesta segunda-feira, 8. A artista se separou de Rodrigo em maio do ano passado e publicou um texto reflexivo dizendo que havia sido traída. À época, Preta realizava um tratamento contra um câncer no intestino.

Rodrigo postou o vídeo em uma publicação no Instagram e o definiu como “um pedido publicamente de desculpa”. Logo após a postagem, porém, o perfil do personal trainer aparecia com um aviso de “página indisponível”.

“Venho pensando há um bom tempo para decidir se eu faria ou não faria [o vídeo]”, declarou ele, que mencionou ter ido atrás de “orientações”. “Eu nunca imaginei que eu fosse falar disso publicamente depois de tanto silêncio, coisa que eu julguei a melhor decisão a ser tomada”, completou ele, afirmando que “não foi fácil tomar a decisão”.

O personal trainer descreveu que havia gravado o vídeo “única e exclusivamente em busca de paz”. “Não estou aqui para justificar nada. Estou aqui para reconhecer os meus erros e, de alguma forma, pedir desculpa publicamente, coisa que eu já venho fazendo no particular ao longo desse pouco mais de um ano”, disse.

Ele contou que, nos últimos tempos, realizou sessões de terapia, o que o levou ao “autoconhecimento” e a um “reconhecimento do outro”. Rodrigo também criticou os “implacáveis juízes de plantão da internet”.

“Eles não fazem ideia do que estão causando. […] Hoje eu consigo entender completamente as pessoas que passam por coisas pesadas e tentam contra a própria vida”, comentou. “É terrível. A internet tem um poder absurdo e as pessoas deveriam usar [a internet] com um pouco mais de cuidado.”

O personal trainer afirmou que, mesmo com o pedido de desculpas, sabe que não pode “fazer o tempo voltar e mudar o que viveu”. “Eu sou muito grato à Preta por todos esses anos de relacionamento, por tudo o que nós vivemos, somamos e dividimos emocionalmente”, declarou.

Rodrigo mencionou que “os amigos da intimidade” do ex-casal “sabem quem ele é, o quanto viveu com ela e para ela”. “Porém, o final do meu relacionamento tem me rendido os piores julgamentos da minha vida”, completou.

Ele comentou que pretende dar “continuidade” à sua vida e defendeu: “Não é justo que eu seja crucificado, apedrejado, perseguido pelo resto da minha existência”. “Preciso reconstruir a minha vida, tomar de novo as rédeas da minha vida”, finalizou.

Relembre o caso

Depois de oito anos juntos, boatos sobre o fim da relação entre Preta Gil e Rodrigo surgiram em abril do ano passado, quando ele foi fotografado abraçado com a stylist da cantora. A separação foi oficializada em maio e, no fim do mesmo mês, a cantora confirmou que foi traída por meio de um texto reflexivo nas redes sociais.

Na época, ela escreveu: “Não me permito mais não aproveitar a vida. A dor da decepção da traição não pode me paralisar”. Desta vez, a filha de Gilberto Gil revelou que ignorou evidências da traição e não deu atenção ao seu sexto sentido por um tempo.

“Sim, eu coloquei uma pessoa para trabalhar dentro da minha casa, que, com sua dissimulação e mau-caratismo, fez o que fez. E olha que teve gente que me alertou e eu ainda disse que ela estava louca. A moral da história é: se tivesse seguido minha intuição, eles não teriam me ferido tanto”, afirmou.