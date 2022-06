Rodrigo Garcia libera R$ 320 milhões para o Grande ABC

O prefeito Orlando Morando recepcionou nesta sexta-feira, 3, em São Bernardo do Campo, o maior evento do projeto Governo na Área, promovido pelo Governo do Estado de São Paulo. No evento, a deputada Carla Morando garantiu para o município os maiores investimentos recebidos pelos prefeitos dos sete municípios do Grande ABC. O evento contou com a presença do governador Rodrigo Garcia, que liberou R$ 320 milhões em obras e serviços para municípios da região. Os recursos estaduais serão aplicados em melhorias nas áreas de infraestrutura urbana, obras viárias, turismo, educação e habitação, além de entregas de novos sistemas de saneamento e veículos para as prefeituras.

“Estamos trazendo uma série de investimentos para a região, o que vai permitir que novas indústrias se instalem em todo o ABC. A busca por emprego é algo que deve ser feito de forma permanente. E são esses investimentos que estamos fazendo que permitem que a gente sonhe com mais empregos para o ABC”, disse Rodrigo durante evento do programa Governo na Área, realizado no Conforpe, em São Bernardo do Campo, com a presença de 4.000 pessoas.





O governador autorizou convênios entre Estado e prefeituras no valor total de R$ 166,5 milhões, que serão coordenados pela Secretaria de Desenvolvimento Regional. O investimento em obras de infraestrutura urbana vai beneficiar os municípios de Mauá, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul.

O Detran.SP vai destinar R$ 24,5 milhões para intervenções viárias na região do Grande ABC, por meio do programa Respeito à Vida. As obras de melhorias serão executadas em parceria com a CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano).

Rodrigo Garcia também entregou 36 veículos e maquinários do Programa Nova Frota SP Não Para aos municípios do Grande ABC, além de 30 novas viaturas da Polícia Militar e uma da Defesa Civil. O investimento estadual para reforçar a frota regional de apoio a prefeituras e segurança pública ultrapassa R$ 18,5 milhões.

Educação e Bolsa Trabalho

Na área da Educação, o investimento de mais de R$ 41,5 milhões será destinado à construção de uma escola estadual em Diadema, com capacidade para 420 alunos, e cobertura de quadras esportivas em 27 unidades de ensino da região do Grande ABC. Os recursos serão aplicados pela Secretaria de Estado da Educação e FDE (Fundação para o Desenvolvimento da Educação)

Já a Secretaria de Desenvolvimento Econômico abriu inscrições para 1.580 vagas do Bolsa Trabalho no Grande ABC. Os participantes recebem capacitação profissional e uma bolsa-auxílio mensal de R$ 540, por até cinco meses, para jornada de quatro horas por dia em órgãos públicos municipais e estaduais.

Desenvolve SP

A agência de fomento Desenvolve SP também confirmou o financiamento de projetos regionais no valor total de R$ 64 milhões. A criação do Centro de Empreendedorismo e Inovação Tecnológica de São Bernardo do Campo vai receber R$ 4 milhões em linha de crédito, enquanto que a prefeitura de Santo André terá acesso a R$ 60 milhões para obras de infraestrutura.

Os municípios de Ribeirão Pires e São Bernardo do Campo vão receber investimentos de R$ 5 milhões para obras e infraestrutura turístico. De acordo com a Secretaria de Turismo e Viagens do Estado, o valor é 27,7% maior que a média dos últimos dois anos.

O governador também assinou convênio para a construção de 146 apartamentos e liberou recursos para outras 32 moradias em São Bernardo do Campo, além de novas habitações e regularização fundiária em Santo André. Em Diadema, o programa Viver Melhor vai promover a recuperação de áreas internas e fachadas de 323 imóveis.

Por fim, Rodrigo inaugurou 10,7 km de coletores-tronco com interligações que reforçam a rede de saneamento em São Bernardo do Campo e Diadema. Localizados à margem do córrego Ribeirão dos Couros, os coletores vão aumentar e melhorar o tratamento de esgoto nas duas cidades.