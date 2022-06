Rodrigo Garcia e Orlando Morando anunciam urbanização integrada na Represa Billings

Domingo de realização de sonhos para moradores de oito loteamentos localizados às margens da Represa Billings, na região do Alvarenguinha, em São Bernardo. Juntos, o prefeito Orlando Morando e o novo governador do Estado de São Paulo, Rodrigo Garcia, anunciaram o início do processo de urbanização integrada da área, que engloba os núcleos Parque Ideal I e II, Novo Horizonte I e II, Parque dos Químicos, Nova América, Chácara e Cruzeiro do Sul.

A cerimônia realizada neste domingo, 26, e que contou com as presenças da primeira-dama e deputada estadual Carla Morando e do vice-prefeito Marcelo Lima, também autorizou o início das obras do Viaduto Estaiado Robert Kennedy e oficializou a implantação do primeiro Ambulatório Médico de Especialidades (AME) do município.





Com investimento total da ordem de R$ 75 milhões, a urbanização integrada do Alvarenguinha engloba desde obras de saneamento, contenção de encostas, pavimentação, regularização fundiária, lazer completo, além de recuperação ambiental do manancial. Conforme explica o prefeito Orlando Morando, as melhorias beneficiarão 5.000 moradores do entorno, em área de 48,5 hectares.

Em seu discurso, o governador Rodrigo Garcia destacou o impacto que a urbanização do Alvarenguinha fará não apenas para a população de São Bernardo, mas do Estado todo. “Essa é a quarta vez que visito São Bernardo e isso é reflexo do trabalho que temos feito em prol da população. Essa é uma obra que vai beneficiar São Paulo como um todo, já que colaborará para a recuperação da Represa Billings, que é a grande caixa de água do nosso Estado. A licitação será publicada nesta semana e nossa expectativa é a de que dentro de 15 meses as obras estejam concluídas”, afirma.

“É uma alegria sem tamanho poder dar início a esse processo de urbanização do Alvarenguinha, investimento que só está sendo possível graças à atuação da deputada Carla Morando e do nosso vice-prefeito Marcelo Lima, e da eficiência do novo governador Rodrigo Garcia. Sozinha, a Prefeitura não teria condições de arcar com uma obra dessa grandeza, por isso, a importância dessa nova gestão estadual, e da capacidade de investimento do Governo do Estado, que vem proporcionando inúmeras melhorias para São Bernardo”, observou Orlando Morando.

Obras estruturais

O pacote de melhorias para a região do Alvarenguinha prevê, entre as melhorias estruturais, implantação de redes de água e esgoto, contenção de taludes, pavimentação e drenagem, canalização de córrego, construção de novas vias e paradas de ônibus, além de regularização fundiária dos lotes. Na parte de lazer, serão implementadas quadra poliesportiva, pista de caminhada, equipamentos de ginástica, pista de skate e prainha. A área também passará a contar com parque público, canteiros e hortas coletivas, plantio de árvores e mirante.

Ponte Estaiada

Foi autorizado, neste domingo, ainda, o início das obras de construção do Viaduto Estaiado Robert Kennedy, que revolucionará a mobilidade urbana e reduzirá antigo gargalo no trânsito na divisa com Diadema. Os dois viadutos terão 400 metros de extensão cada e ligarão a Avenida Robert Kennedy à futura Avenida Marginal Ribeirão dos Couros, no bairro Jordanópolis, um novo eixo viário que já está em construção e que irá conectar a Avenida Piraporinha, na divisa com Diadema, até o Corredor ABD, nas proximidades do Extra Anchieta.

O novo viaduto estaiado vai otimizar o deslocamento para quem segue para os bairros Paulicéia e Taboão, desafogando o tráfego na Piraporinha. Estima-se que o novo eixo viário deva atender a uma média diária de 20 mil viagens por dia. As intervenções somam mais R$ 133,3 milhões em investimentos, com aporte do município e do governo do Estado.

Novo AME

O novo Ambulatório Médico de Especialidades (AME) será alocado na estrutura do prédio em que funcionava o Hospital Pronto-Socorro Central, desapropriado em agosto de 2021 pela Prefeitura. O equipamento ofertará serviços ambulatoriais especializados, como consultas, exames e procedimentos em diversas áreas da medicina e do diagnóstico. “Esse será o maior AME do Estado, com alto desenvolvimento tecnológico e com um serviço bastante resolutivo para a população”, explica o novo governador.

Além do novo AME, o antigo Pronto-Socorro Central também receberá a Rede Lucy Montoro, após obras realizadas pela Prefeitura, com investimento de cerca de R$ 20 milhões. Após a conclusão, o Governo do Estado auxiliará no custeio da assistência à população da região. A Unidade de Reabilitação Física da Rede Lucy Montoro proverá atendimento a pessoas com deficiência, contando com equipes multidisciplinares, englobando profissionais médicos e não médicos.