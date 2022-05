Rodrigo Garcia apoia Prefeitura de São Bernardo para a permanência da Toyota

O prefeito de São Bernardo do Campo, Orlando Morando, e o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, garantiram apoio do governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, para a permanência da planta da Toyota na cidade, durante encontro realizado na noite desta quinta-feira, 19, no Palácio dos Bandeirantes entre o prefeito e o governador, que se comprometeu a convocar uma reunião com a cúpula da montadora a fim de reverter o encerramento dos trabalhos e manter os 550 empregos.

Na reunião, que contou ainda com a participação do presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, Moisés Selerges, Orlando Morando e a direção da entidade sindical demonstraram ao governador a preocupação com a decisão unilateral da montadora japonesa e pediu auxílio do governador no diálogo com a empresa. “Ficamos muito satisfeitos em contar com uma força importante como a do governador na luta para que a Toyota mantenha suas atividades e, por consequência, os empregos em São Bernardo”, destacou Morando.





Para o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, a reunião foi fundamental e estratégica no convencimento para que a montadora preserve os empregos em São Bernardo. “A manutenção da Toyota é importante não só para os empregos em São Bernardo mas para o ABC”, frisou Selerge.