Rodrigo Garcia: 8 empresas têm interesse em monotrilho até aeroporto de Guarulhos

O vice-governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, afirmou que oito empresas de tecnologia demonstraram interesse no trem tipo monotrilho que vai ligar o aeroporto de Guarulhos à linha da CPTM. Atualmente, a ligação entre a estação final aos terminais do aeroporto internacional é feita por ônibus. Garcia participou do Fórum Lide de Energia e Infraestrutura, em São Paulo.

“Quando o governador (João Doria) apresentou o projeto, tínhamos dois interessados. Já temos oito empresas com tecnologia do mundo todo apresentando soluções para a questão do aeroporto de Guarulhos. Vamos escolher o melhor modelo”, afirmou o vice-governador paulista, destacando a estimativa de concluir a obra em meados de 2021.