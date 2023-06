Rodrigo Faro vende carro após dar carona para Sabrina Sato

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 21/06/2023 - 19:40 Compartilhe

O apresentador Rodrigo Faro revelou nesta terça-feira, 20, que precisou vender o próprio carro após oferecer uma carona para Sabrina Sato. Em entrevista para o podcast O Pod é Nosso, comandado por Carlos Alberto e Renata de Nóbrega, Faro comentou que o motivo teria sido o creme que a empresária passa nas pernas.

Em um momento de descontração, o apresentador citou um caso inusitado com a atriz. “Tive que vender um carro por causa de Sabrina Sato”, disse em tom de brincadeira. “Fui dar uma carona e a Sabrina passa aqueles cremes na perna que a mulher passa e fica cheio de brilho […] Quando ela saiu ficaram as duas coxas dela no banco de couro do carro com glitter”, disse, logo antes de pontuar que precisou lavar o carro 12 vezes em diferentes lava-jatos.

Ao lado da esposa, Rodrigo falou também sobre a educação da filha, o relacionamento com Vera Viel e a vida pessoal do apresentador.

