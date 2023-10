Rodrigo Faro vai à justiça contra Globo por reportagens sobre caso Gugu Liberato

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 03/10/2023 - 18:17 Compartilhe

O apresentador Rodrigo Faro, 49 anos, está movendo ação judicial contra o Grupo Globo por reportagens sobre o caso de Gugu Liberato, falecido em 2019.

Na ocasião da morte do comunicador, o comandante do ‘Hora do Faro’ (Record TV) apresentou um especial em homenagem ao colega de trabalho e, no meio da exibição, quis saber como estavam os números do programa em termos de audiência.

“Como é que está a audiência?”, perguntou ele, sem saber que estava no ar.

A gafe aconteceu logo após momentos de comoção por conta da morte de Gugu.

A postura de Rodrigo Faro gerou inúmeras críticas e o caso repercutiu. Em alguns veículos de mídia foi comentado que Faro estava sendo “achincalhado”.

Faro espera conseguir na Justiça a retirada do material da internet. A ação movida por ele contra a Globo é um desfecho de uma briga contra o Google no ano de 2021, da qual ele já saiu vitorioso.

O caso segue no Foro de Barueri do TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo).

De acordo com publicação na Folha de São Paulo desta terça-feira, 3, a advogada de Faro afirmou existir boa relação do cliente com a Globo, emissora onde ele trabalhou por mais de dez anos. Porém, de acordo com ela, não é possível desistir da ação “por conta da decisão judicial anterior” contra a multinacional.

