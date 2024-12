Rodrigo Faro não segura a emoção e vai às lágrimas na despedida da Record

Rodrigo Faro se despediu, neste final de 2024, do programa que comandou por 16 anos na Record TV. No domingo, 29, ele iniciou a última edição do programa “Hora do Faro” visivelmente emocionado, exibindo uma retrospectiva de sua passagem pela emissora.

O apresentador, que recebeu no palco da atração vários convidados para o encerramento do programa, não se conteve e foi às lágrimas. Faro agradeceu o carinho dos telespectadores que o acompanharam ao longo desses anos se apresentando nas tardes de domingo no canal.

Já na abertura, o anfitrião declarou ter dado o seu melhor durante o tempo que permaneceu na empresa.

“Que programa legal, foi cada programa que a gente fez esse ano. Emoção não faltou por aqui. Teve reencontro, pedido de casamento, festa surpresa, aquelas pegadinhas que a gente ama, diversão pra caramba. E, claro, muitos sonhos realizados”, disse ele.

Faro aproveitou para pedir aos convidados Reinaldo Gottino, Márcia Fu, Caio Afiune e Jorginho que dissessem situações que marcaram seu ano, e chorou ao falar sobre o tratamento de saúde e recuperação da esposa, Vera Viel. A modelo foi diagnosticada recentemente com câncer, um tumor maligno chamado sarcoma sinovial, submetida a uma cirurgia para remoção e segue em tratamento.

“Para mim também foi um ano bastante diferente, melhor falar assim. Mas o mais legal é saber que, no último dia 25 de dezembro, foi a última radioterapia da minha esposa, que está curada de um câncer. Doloroso”, declarou ele, emocionado.

“A Vera foi muito forte. A gente passou isso juntos, a nossa família. É muito legal a gente poder terminar o ano e falar assim: ‘Ufa, deu tudo certo!’. Com certeza 2024 será um ano que ficará marcado na vida de todos nós”, acrescentou.

Já no encerramento do “Hora do Faro”, o apresentador fez agradecimento especial à sua equipe do programa.

“Eu quero agradecer a toda essa equipe da Record, que me acompanhou até aqui. Desejar um feliz Ano-novo, e que 2025 seja um ano perfeito para todos nós. Para você, muita saúde, amor, muitos momentos com as pessoas que você ama. Não importa se sua família é grande ou pequena. Mas que você seja feliz ao lado dessas pessoas. Um ano com muita leveza, diversão e bênçãos. Tchau, gente! Valeu. Um beijo!”, finalizou.

