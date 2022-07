Rodrigo Faro mostra caracterização para viver Silvio Santos no cinema: ‘Ma oeee’

Rodrigo Faro usou seu Instagram nesta quarta-feira (13) para mostrar parte de sua caracterização como Silvio Santos para o filme “Sequestro”.

O apresentador publicou em seus stories algumas imagens do processo de maquiagem pelo qual tem passado para viver o Homem do Baú no longa que conta a história de quando o dono do SBT foi feito de refém por sete horas.

“Bom dia… Ma oeeeee!”, escreveu Faro na legenda do primeiro story, no qual mostra o início da caracterização, ainda com as próteses sendo colocadas.

Na sequência, ele mostrou parte da maquiagem já mais avançada, com a marcação de alguns traços no rosto para ficar o mais próximo possível das feições de Silvio.

“Continuo aqui… 2:30h de caracterização”, escreveu. Posteriormente, o apresentador publicou duas imagens em que aparece em pé, já com a caracterização pronta, nas quais ele aparece usando um pijama.

Faro também publicou um close já com a maquiagem finalizada, mas acabou apagando a imagem mais tarde, possivelmente para manter uma surpresa para os espectadores que forem assistir ao filme.