Rodrigo Faro encerra contrato com a Record após 16 anos na emissora

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 05/12/2024 - 12:02 Para compartilhar:

Rodrigo Faro anunciou nesta quinta-feira, 5, que deixará a Record, após 16 anos na emissora. Em comunicado postado em suas redes sociais, o apresentador, de 51 anos, afirma que teve uma “jornada incrível” na emissora, mas que chegou o momento de encerrar o ciclo.

Segundo Faro, ele e a Record decidiram em comum acordo não renovar o contrato: “Foi uma decisão tomada com muita reflexão e com o coração cheio de gratidão. Foram anos de aprendizado, desafios, e realizações que levarei para sempre comigo”, afirma ele, que apresentava o programa A Hora do Faro.

Faro finaliza agradecendo profundamente à toda sua equipe que, junto com ele, “construíram essa história de sucesso, aos meus colegas, e, principalmente, a vocês, que me acompanharam ao longo dessa jornada. O carinho, respeito e a confiança do público foram e sempre serão a minha maior motivação”.

“Este não é um adeus, mas sim um até breve. Estou animado para os novos desafios e projetos que estão por vir. Em breve contarei todas as novidades para vocês, e espero continuar contando com o apoio de vocês nessa nova fase da minha carreira”, adianta ele.

A Record ainda não havia se pronunciado até a publicação desta matéria.

Leia o comunicado de Rodrigo Faro na íntegra:

“Após 16 anos de uma jornada incrível na Record, chegou o momento de encerrar este ciclo tão especial em minha vida. Decidimos em comum acordo (emissora e eu) não renovar o meu contrato, uma decisão tomada com muita reflexão e com o coração cheio de gratidão.

Foram anos de aprendizado, desafios, e realizações que levarei para sempre comigo.

A Record foi mais do que uma casa profissional; foi a emissora que me deu a oportunidade de me tornar um comunicador relevante, onde construí amizades, vivi momentos inesquecíveis, e cresci não apenas como profissional, mas também como ser humano.

Agradeço profundamente à toda a minha equipe, que junto comigo, construiu essa história de sucesso, aos meus colegas, e, principalmente, a vocês, que me acompanharam ao longo dessa jornada. O carinho, respeito e a confiança do público foram e sempre serão a minha maior motivação.

Este não é um adeus, mas sim um até breve. Estou animado para os novos desafios e projetos que estão por vir. Em breve contarei todas as novidades para vocês, e espero continuar contando com o apoio de vocês nessa nova fase da minha carreira.

Um beijo com muito carinho e gratidão!”