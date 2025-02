Rodrigo Faro e Vera Viel comemoram resultado de exame após tratamento de câncer

Vera Viel, 49 anos, e o marido, o apresentador Rodrigo Faro, 51, comemoraram o resultado do último exame durante tratamento de câncer enfrentado por ela. Nesta segunda-feira, 10, o casal anunciou que a modelo está curada. Ela realizou uma ressonância magnética e um PET-CT, exames de imagem do corpo inteiro que auxiliam no tratamento oncológico.

“Hoje, às 6 horas da manhã, fui fazer meus primeiros exames pós-cirurgia, depois de quatro meses, fiz o pet-scan e a ressonância. Gostaria de agradecer as orações de todo mundo, saí aliviada e agradecida”, disse essa em vídeo gravado ao lado do marido, publicado no Feed do Instagram.

“Está constatado, a gente sabia desde o começo que a gente ia vencer essa batalha. A Vera não tem mais essa doença, está curada. A gente queria muito agradecer. Mais uma vitória para honra e glória de Deus. Obrigado a todos que oram pela gente todo dia e a essa equipe médica abençoada que cuidou da gente com todo amor”, disse o apresentador, exibindo o resultado do exame na mão.

Em outubro do ano passado, Vera Viel foi diagnosticada com um sarcoma sinovial, após sentir um nódulo na perna, ao dar início a aulas de muay thai.

“Achei que tinha me machucado fazendo essas aulas, porém, o que não sabia, é que o tumor já estava lá e um hematoma havia se formado nele, fazendo com que eu sentisse dor”, disse ela após receber o diagnóstico.

A influenciadora foi submetida a cerca de oito horas para a retirada do tumor. Desde então, os seguidores vêm acompanhando o tratamento e a evolução da modelo.