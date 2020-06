Rodrigo Faro desabafa sobre perda do pai, vítima do alcoolismo, e conta sobre promessa

Em bate-papo nessa segunda-feira (1) com a apresentadora Ana Hickmann, o também apresentador Rodrigo Faro desabafou sobre a morte do pai, vítima do alcoolismo e contou sobre uma promessa que fez desde então.

“Meu pai morreu muito cedo. Meu pai foi vítima da bebida, ele era alcoólatra. Mamãe passou uma barra muito grande cuidando da gente. Eu aprendi a ter responsabilidade muito cedo. Eu me tornei o homem da casa aos 8 anos de idade”, disse o apresentador.

“Comecei a ver algumas cenas do meu pai chegando em casa, das brigas com a minha mãe, de eu ter às vezes que proteger a minha mãe. Ou a minha mãe pedir para eu descer para o apartamento de outras pessoas com o meu irmão porque a coisa estava complicada. Aí eu comecei a entender o que a bebida faz com a vida de uma pessoa”, afirmou ele sobre os últimos anos de vida do pai.

“Eu prometi para mim mesmo de que nunca colocaria um gole de bebida na minha boca. Nunca coloquei, e nunca vou colocar”, completou Faro.