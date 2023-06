Rodrigo Faro conta que precisou vender carro após dar carona para Sabrina Sato

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 21/06/2023 - 0:06 Compartilhe

Na última terça-feira (20), Rodrigo Faro fez uma revelação inusitada em entrevista ao podcast “O Pod é Nosso”. Segundo o apresentador, ter dado uma carona para Sabrina Sato custou-lhe um carro, já que foi impossível remover o glitter usado por ela do banco do passageiro.

“Tive que vender um carro por causa de Sabrina Sato. Porque eu fui dar uma carona para ela […] Era uma volta no quarteirão. E a Sabrina passa aquelas coisas na perna, aqueles cremes que ficam cheios de brilho”, começou Faro, que foi entrevistado ao lado da esposa, Vera Viel.

“Quando ela saiu, ficou as duas coxas dela no banco de couro do carro. Ficou um glitter e aquele tom da pele de bronzeado na perna. Eu mandei lavar o carro 12 vezes, em todos os lava rápidos. Passei água sanitária, tudo o que você pode imaginar, e não saiu”, continuou.

“Perdi o carro. Ainda valorizou, porque eu falei: ‘Está vendo essas duas marcas, aí? São as coxas da Sabrina”, brincou. E concluiu: “E vendi o carro.”

Após ver o vídeo, Sabrina também se manifestou nas redes sociais. Em tom de brincadeira, ela repostou o trecho da entrevista e marcou o casal de amigos. “Vera Viel, amiga, me defende aí, kkkkkk”, escreveu, nos stories do Instagram. Confira:

Veja a entrevista completa de Faro e Viel aqui.

