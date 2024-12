Rodrigo Faro celebra após Vera Viel retomar atividades físicas em meio a tratamento de câncer

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 09/12/2024 - 19:45 Para compartilhar:

A modelo Vera Viel, 49 anos, retomou sua rotina de exercício, em meio ao tratamento contra o câncer recém descoberto, e ganhou o apoio do marido, o apresentador Rodrigo Faro, 51. Nesta segunda-feira, 9, ele usou as redes sociais para compartilhar o momento em que a amada volta às escorridas, após cirurgia para retirada de um tumor na perna esquerda.

“Vera hoje começou a correr. Para Deus nada é impossível!!! Estarei sempre ao seu lado te apoiando e te dando todo suporte pra sua recuperação total!!! Você é uma fortaleza!!”, escreveu ele na legenda ao postar um vídeo no Feed do Instagram.

No dia 10 de outubro deste ano, Vera foi diagnosticada com um tumor raro e maligno, um sarcoma sinovial, que é um tipo de câncer. A cirurgia para retirada do tumor aconteceu no dia seguinte e recebeu alta dia 16 do mesmo mês.

Em novembro foi a vez de dar início às sessões de radioterapia, que devem encerrar em breve.

