Rodrigo Fagundes e Wendell Bendelack vão se casar após 18 anos de relacionamento

Após 18 anos de relacionamento amoroso, Rodrigo Fagundes e Wendell Bendelack anunciaram que vão se casar. Fagundes é conhecido pelo papel que interpretou no programa Zorra Total, da TV Globo, com o bordão “olha a faca”. Bendelack está no ar com a segunda temporada de Impuros, na plataforma de streaming da emissora Globoplay.

Por causa da pandemia, a cerimônia não será realizada agora, segundo Rodrigo. Mas ele e Wendell sinalizaram a intenção de oficializar a união em entrevista ao site GShow.

“Ainda não, mas estamos providenciando isso (casamento). Aliás, por causa do preconceito e da intolerância cada vez mais predominantes, resolvemos falar mais abertamente sobre a nossa relação”, afirmou Wendell.

Rodrigo conta que as famílias de ambos sempre reagiram bem ao fato de terem assumido o romance. “Graças a Deus, sempre houve acolhimento e carinho. Sabemos que muitas famílias não entendem e repudiam seus filhos, e isso gera tristeza e muita violência. Torço para que cada vez mais haja compreensão e diálogo entre as famílias”, contou.

Em uma série de stories, Rodrigo se divertiu com a reação dos seguidores e até de alguns amigos diante da notícia do casamento. “Muita gente me escreveu falando que ficou sabendo do casamento pela internet e tudo o mais. Mas agora não dá pra fazer nada, né, gente… mas isso tá muito engraçado”, disse.

