Rodrigo e Adriele são escolhidos melhores do mundo no Beach Soccer

O Brasil foi o grande destaque do Beach Soccer Stars 2023 Gala, cerimônia de premiação realizada em Dubai (Emirados Árabes Unidos), na noite da última terça-feira (12), na qual os brasileiros Rodrigo e Adriele foram escolhidos como os melhores jogadores do mundo da modalidade.

Rodrigo, que defendeu o Flamengo e o Kistall (Rússia) nos últimos anos, expressou muita gratidão ao receber o prêmio de melhor jogador entre os homens: “Agradeço a Deus, que me deu força e saúde para lutar todos os dias pelo meu alvo. Agradeço à minha família – minha mãe, meu pai, minha esposa, meu filho. Todos os meus companheiros – treinadores, jogadores, dirigentes, fisioterapeutas. Todos que fizeram parte da minha trajetória em 2023”.

Já Adriele garantiu uma vitória dupla, pois, além de ser apontada como a melhor entre as mulheres, ficou com o prêmio de gol mais bonito do ano entre homens e mulheres: “Sinto-me honrada. Eu sou uma mulher e nós, mulheres, estamos quebrando barreiras. Essa façanha é gratificante para mim”.

O Brasil também foi destaque na equipe ideal do ano, que contou com os brasileiros Rodrigo e Bruno Xavier, além do italiano Leandro Casapieri, do japonês Ozu Moreira e do português Be Martins.

