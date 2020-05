Rodrigo Dourado estende contrato com o Internacional até 2022

A diretoria do Internacional anunciou mais uma renovação de contrato nesta sexta-feira. Desta vez, foi estendido o vínculo do volante Rodrigo Dourado até dezembro de 2022 – terminaria no fim deste ano. Recuperando-se de lesão, o jogador já projeta retornar aos treinos nas próximas semanas.

“Muito feliz com a renovação, com a confiança da diretoria, a confiança do clube. Espero voltar o mais rápido possível a jogar com a camisa do Inter, que foi o que sempre fiz desde pequeno. Feliz, estou me sentindo bem e espero voltar a fazer o que mais amo, que é jogar futebol”, disse o jogador de 25 anos.

Cria da base do Inter, Dourado ainda não atuou neste ano. Ele está afastado dos gramados desde julho do ano passado, quando sofreu uma lesão no joelho esquerdo. “Já não sinto mais a lesão. Feliz com este momento. Recuperar a parte física para voltar a treinar, que é o que sinto muita falta. Voltar a jogar e dar alegrias ao torcedor”, declarou.

Apesar da confiança, Dourado evita apontar uma data para o seu retorno. “Não trabalhamos com prazo, até em razão da pandemia. Estou na parte física, mas espero que nos próximos dias ou semanas, eu esteja trabalhando com bola com o grupo, apesar do distanciamento necessário. Espero voltar o mais rápido possível para estar apto quando os jogos voltarem.”

Uma das referências do meio-campo colorado, Dourado já soma 223 partidas pela equipe, com nove gols. O jogador ainda costuma atuar como capitão do time.

Na segunda-feira, o clube já havia anunciado as renovações de Thiago Galhardo, Rodrigo Lindoso e Uendel – todos até o final de 2021. Entre os mais jovens, Roberto, Johnny e Praxedes também estenderam seus vínculos.

TREINO – Ainda sem contar com Dourado, o Inter contou com mais um dia de trabalhos no CT Parque Gigante, em Porto Alegre. O clube finalizou sua quarta semana de treinos, desta vez com atividades com bola. A comissão técnica orientou trabalho de passe e posse de bola, seguidos de uma sessão de futevôlei.