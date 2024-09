Rodrigo Dourado assumirá ‘BBB’ e demais realities da Globo após saída de Boninho

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 13/09/2024 - 18:06 Para compartilhar:

A Rede Globo comunicou, nesta sexta-feira, 13, que o diretor do “BBB” e demais realities shows da casa, Boninho, está de saída de emissora em comum acordo. A parceria durou cerca de 40 anos e se encerrará oficialmente em dezembro, com a exibição do programa especial e anual do Rei Roberto Carlos.

+Leia mais em:

Boninho deixa Globo após 40 anos de emissora: ‘Seguir outros caminhos’



Com a saída de Boninho, Rodrigo Dourado – atualmente direto artístico de programas como “BBB” e “Estrela da Casa” – ficará responsável pela direção geral de todos os realities da Globo, incluindo o de maior faturamento e audiência da emissora, o “Big Brother Brasil”.

Rodrigo Dourado está no “BBB” desde sua primeira edição. Migrou do jornalismo para o entretenimento, onde começou no reality em 2002, como editor. Algumas temporadas depois, assumiu o cargo de diretor, quando passou a cuidar do conteúdo, da pós-produção e da direção de festas.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Jose Oliveira (@jbboninho)