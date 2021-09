Rodrigo destaca vitória do Vasco no Brasileirão Sub-20: ‘Importante para retomarmos a confiança’ Em entrevista ao site oficial do clube, volante, que marcou um dos gols da goleada sobre o Ceará, citou a importância do resultado e homenageou o primo que faleceu há nove meses

A equipe sub-20 do Vasco voltou a vencer no Campeonato Brasileiro da categoria e entrou no G8 restando três rodadas para o fim da primeira fase. No Estádio Nivaldo Pereira, o time goleou o Ceará por 4 a 0, e o volante Rodrigo destacou a importância do resultado e homenageou o primo que faleceu há nove meses.

– A vitória é importante para retomarmos a confiança. Vínhamos de três jogos sem vitória e com um placar elástico diante do Ceará a gente ganha essa confiança, junta ainda mais o grupo e tem tranquilidade para trabalharmos até o jogo contra o Fortaleza. É sempre importante estar marcando. É um selo de que o trabalho está muito bom, mas a emoção após o gol foi mais por conta de um primo que perdi. Ele nasceu comigo, foi criado lá em casa e completou nove meses do seu falecimento. Então me veio ele na memória, fiquei muito feliz e não consigo descrever a emoção de ter feito esse gol – disse o camisa 5 em entrevista ao site oficial do clube carioca

Na próxima rodada, os meninos da Colina terão pela frente o Fortaleza, fora de casa, no CT Ribamar Bezerra. Dessa forma, o grupo irá se reapresenta ao técnico Igor Guerra neste terça para iniciar a preparação para o confronto de domingo, às 15h.

– Sabemos que vai ser um jogo muito difícil. Ainda não estudamos o time deles, mas vamos aproveitar a semana para isso. A comissão vai nos passar todas as informações para que a gente possa neutralizar os pontos fortes deles e aproveitar os pontos fracos para sair com os três pontos e se aproximar da classificação na competição – frisou Rodrigo.

Na tabela, o Cruz-Maltino tem 25 pontos e atualmente ocupa a sétima colocação da competição nacional. Os últimos adversários da primeira fase serão Fortaleza, Palmeiras e Santos, nesta ordem. Os oito primeiros colocados se classificam para a fase de mata-mata.

