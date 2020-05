Rodrigo Cowboy, vencedor do BBB 2, mora de aluguel e é corretor de imóveis

O vencedor BBB 2, Rodrigo Cowboy, de 50 anos, durante uma live com Kleber Bambam, campeão da primeira edição da atração, na noite da última quarta-feira (20), relembrou sua participação no reality show. Na transmissão com Bambam, ele contou como está a vida após ganhar o prêmio de R$ 500 mil, há 18 anos atrás.

“Hoje em dia estou aqui treinando cavalos e faço os meus negócios de corretagem. Tenho uma representação de ração de cavalo, estou casado e tenho um filho de 7 anos”, contou Rodrigo, que atualmente mora em uma casa alugada em Ribeirão Preto, interior de São Paulo

Cowboy disse em recente entrevista ao jornal Extra, do Rio de Janeiro, que investiu o prêmio no que não conhecia e não deu certo e comprou mil bezerros por R$ 350 cada. “Estou vivendo nisso daí de aluguel. Não deu ainda para comprar uma casa, Mas vai acontecer. Tenho hábitos muito simples. Continuo no que chamo de luta”, explicou na época.