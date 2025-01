Rodrigo Constantino revela diagnóstico de câncer no pescoço: ‘Vou vencer’

O jornalista Rodrigo Constantino, de 48 anos, revelou durante o programa “4 por 4” realizado ao vivo neste domingo, 5, que recebeu o resultado de uma biópsia e está com um câncer raro, agressivo e difícil de tratar no pescoço.

“Infelizmente, o resultado da biópsia não foi dos melhores. Eu tenho um câncer que é um linfoma, mas um tipo mais raro, mais agressivo e mais difícil de tratar”, pontuou Constantino no programa. O jornalista também agradeceu pelas mensagens de apoio que recebeu após descobrir a enfermidade.

De acordo com Constantino, o tratamento será feito com sessões de quimioterapia em Miami, na Flórida, nos Estados Unidos. O jornalista ainda disse que um transplante de medula será realizado no futuro. “Mas estão apenas acrescentando obstáculos para a vitória final, porque eu vou encarar de cabeça erguida e vou vencer”, declarou.