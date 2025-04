Rodrigo Constantino publica vídeo do hospital e diz que fará transplante de medula

O jornalista Rodrigo Constantino publicou um vídeo em seu perfil nas redes sociais em que relata ter conversado com o ex-presidente Jair Bolsonaro, deseja feliz Páscoa, e diz que aguarda para fazer um transplante de medula na próxima semana.

+ Ex-assessor de Bolsonaro pede permissão para circular por Brasília sem punição

Constantino vive nos Estados Unidos desde 2015, e atualmente fazendo tratamento de quimioterapia para tratar um câncer, um linfoma de um tipo raro e agressivo. Da cama do hospital, Constantino diz que sua mensagem é de “paz, de esperança e de vitória” e deseja feliz Páscoa.

No vídeo, Rodrigo Constantino diz que conversou por meio de ligação com o Bolsonaro, que também está hospitalizado, em Brasília, mas sem dar detalhes sobre o conteúdo da conversa, apenas pediu orações ao ex-presidente.

Ele passa a relatar então sobre a história de Jesus e da ressurreição, fala sobre justiça, conta sua interpretação do filme “A Paixão de Cristo”, de Mel Gibson, e diz que o Brasil virou um “regime de exceção, com presos políticos”. O jornalista faz um paralelo dos presos pelo 8 de Janeiro com a passagem bíblica ‘perdoe, pai, eles não sabem o que fazem”.